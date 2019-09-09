Носить б/у не стыдно: где в Казани сдать ненужную одежду и дешево купить новую

В декабре 2018 года в Казани появился благотворительный фонд “Второе дыхание”, который помогает одним горожанам избавиться от старых вещей, другим - получить необходимые, и все это - с заботой об экологии.

Как это работает и зачем нужно - в материале корреспондента Prokazan.ru

Что такое “Второе дыхание”

Благотворительный фонд, который занимается сбором и сортировкой одежды, передает вещи в приюты и продает в благотворительном магазине, а все, что не пригодно к носке, отправляет на переработку.

Наталья Гаязова, менеджер по коммуникациям в Казани: проект московский, появился в 2014 году, с барахолки, ее организовала Дарья Алексеева. Вместе с несколькими подругами Дарья собрала кучу вещей, которую распродали в обычном московском дворе. За два часа они заработали больше 100 тысяч рублей и полностью направили их на благотворительность.

Так появилась идея, которая воплотилась в социальный проект “Charity shop”. Продолжением проекта и стал фонд” Второе дыхание”. Он работает в Москве, Костроме, Ростове, Ярославле и Казани.

контейнер в ТЦ Парк Хаус

Сбор и сортировка

Первый контейнер для сбора вещей в Казани разместили в “Парк хаусе”. До сих пор именно он - самый популярный у горожан. Также сдать ненужную одежду можно в “МЕГЕ”. Есть еще один контейнер, он временный, и до конца сентября будет стоять в резиденции креативных индустрий “Штаб”.

Наталья Гаязова, менеджер по коммуникациям в Казани: в Казани идею встретили положительно, вещей жертвуют очень много.

Фонду не хватает людей на разгрузке и сортировке контейнеров. На этом участке нам помогает, например, мама двух детей-инвалидов. Мы даем ей возможность подзаработать, и рады этому. Если бы было больше помощников, возможно, установили бы дополнительные точки сбора одежды.

Что можно и что нельзя сдавать

Одежду можно сдать в любом состоянии (кроме нижнего белья, колготок и носков). Обувь и аксессуары - только в хорошем состоянии, потому что эти предметы фонд не перерабатывает. Их выставят в благотворительном магазине или передадут нуждающимся.

Белье и носки можно приносить в магазин - исключительно новые, с этикетками. Эти предметы гардероба отправят в организации для нуждающихся. Переработать их тоже не получится: чесальная машина, превращающая одежду во вторсырье, не может работать с такими мелкими предметами.

Несмотря на четкие критерии, люди приносят самые необычные предметы гардероба. Из странного: клоунская обувь, маскарадная шляпа ведьмы, гигантские остроносые ботинки, расшитые стразами. Однажды в Москве сдали резиновую секс-куклу. Также при разборе находили голову от ростового костюма в виде рыбки и парик в стиле Людовика XIV.

Благотворительный магазин

Благотворительный магазин

В магазине формата Charity shop продают одежду, обувь и аксессуары в отличном состоянии из тех, что жертвуют казанцы. Цены установлены на уровне 10-20% от рыночной стоимости предметов гардероба, с учетом их качества и актуальности. Выручку от продаж тратят на благотворительность и жизнеобеспечение фонда.

Наталья Гаязова, менеджер по коммуникациям в Казани: через магазин мы, в том числе продвигаем идею цикличной экономики: носить б/у одежду - это не стыдно, в ней можно выглядеть стильно.

Нам приносят винтаж и безымянную одежду, масс-маркет и брендовые вещи, часто с бирками, большинство - в хорошем виде. Среди брендов -Tom Tailor, Massimo Dutti, Calvin Klein,Zara, Mango,H&M. Из Москвы присылают Escada, Versace, Dior, Chanel. Иногда приносят хэнд-мэйд, его быстро разбирают. Меньше всего приносят одежды больших размеров. А покупатели - разных возрастов, от молодежи до бабушек.

Иногда наш магазин путают с комиссионкой. Тогда люди или все равно оставляют вещи, раз уж принесли, или забирают, чтобы самостоятельно продать через интернет. В целом, казанцы встретили идею с одобрением: они рады избавиться от ненужных вещей, тем более, мы эти вещи направляем на благотворительность и переработку.

В магазине можно купить украшения из осколков керамической посуды

Повторно в магазине используют даже пакеты, в которых казанцы приносят одежду: на них рисуют логотип “Второго дыхания” и, с согласия покупателей, отдают в них вещи, приобретенные клиентами. Для тех, кто не хочет брать старый пакет, есть крафтовые. Это тоже экологичная “фишка”.

Среди сотрудников благотворительного магазина - портная, эко-активистка и психолог - имиджмейкер. То есть покупателям, по их желанию, могут помочь подобрать образ.

В ближайшем будущем магазин “Второе дыхание”, который сейчас находится по адресу Адоратского, 4, переедет в центр Казани. Он расположится на перекрестке улиц Профсоюзной и Университетской. Переезд обещают отметить вечеринкой.

В пункте помощи нуждающимся

Гуманитарная помощь

Вещи, которые не подходят для продажи, “Второе дыхание” передает бездомным и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Одежду отвозят в специализированные организации, откуда ее могут забрать желающие. Одна из них - пункт помощи нуждающимся “Приют” на Бурхана Шахиди.

Я за барахлом пришла, не только себе, кому надо - тому дам. Я бомжую. А каждую субботу помогаю в приюте на Калинина, 3, там меня можете найти.

- говорит о себе бодрая и боевая старушка, которую мы встретили около входа. Она представилась бабой Аней, рассказала, что приходит сюда часто. Одежду берет не только для себя, но и для соседей по деревне.

Деревня у меня в Зеленодольском районе, там я ничего не делаю, обитаю в городе. Меня кормят, одевают. Есть пенсия. Летом мне лучше скитаться здесь, а зимой уезжаю обратно.

Вещи в фонде часто собирают “под запрос”: например, в этот раз была необходимость в мужской одежде. Информацию о сборе выкладывают в социальных сетях: это - основной канал коммуникации, в рекламу фонд деньги не вкладывает.

Гульшат, сотрудница приюта: Со “Вторым дыханием” мы работаем очень давно, привозят много хороших вещей, утиля у них не бывает.

Нуждающиеся приезжают к нам за одеждой даже ночью. Однажды около полуночи я зашла приют проверить, а там люди ходят. Днем, говорят, стесняемся.

Среди посетителей есть многодетные мамы - с шестью детьми, с девятью. Вот например женщина - она многодетная, работает дворником. Наберет вещей - так детей и оденет.

К нам приезжают даже из Чувашии, Удмуртии, и мы отправляем одежду в эти регионы.

Переработка

Одежду, которая непригодна к носке, отправляют на переработку.

Наиболее выгодным вариантом, по словам Натальи, является отправка ветоши в Кострому. В этом городе у “Второго дыхания” также есть отделение и собственный пункт переработки. Вещи копят на складе, затем перевозят на машине в объеме от одной тонны. Такой вариант является наиболее оправданным с экономической точки зрения, так как в Казани на переработку одежду не принимают, а в ближайших доступных городах за ветошь дают совсем небольшие деньги.

Переработанный текстиль можно использовать в производстве строительных и хозяйственных материалов, набивать им матрасы и диваны.

Наталья Гаязова, менеджер по коммуникациям в Казани: мы создаем инфраструктуру приема ненужной одежды, которая будет максимально удобна людям. Так мы влияем на культуру потребления, стараемся сделать потребление более осознанным. В первую очередь, “Второе дыхание” - это социальный проект.