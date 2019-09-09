В Татарстане один из городов накрыло «химической волной»

В Нижнекамске вечером в день выборов, 8 сентября, жители начали массово жаловаться на резкий химический запах, жалобы появились в соцсетях.

Запах ощущался практически по всему городу. В «Народном контроле» появилось более 20 жалоб от нижнекамцев, еще 70 обращений поступили в единую дежурную диспетчерскую службу города. Брать пробы воздуха и стоков посреди ночи отправилась передвижная лаборатория Закамского территориального управления минэкологии РТ.

Как сообщили в исполкоме, первые пробы показали, что в воздухе содержание этилбензола было повышено в 11 раз, превышения по сероводороду — в 2,9 раза. В пробах, взятых на коллекторах очистных сооружений, превышений не нашли.

Источник атаки до сих пор неизвестен, пробы направили в Казань — в Минэкологии и Роспотребнадзор, после этого расследование химической атаки продолжится, отмечает "Бизнес Online".