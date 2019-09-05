В Казани начнет ездить зеленый автобус с кондиционером и USB-разъемами

В Казани на маршруте протестируют автобус "МАЗ-303", где будет кондиционер и USB-разъемы,столица РТ станет первым городом России, где появится такое транспортное средство.

Сейчас автобус проходит процедуру лицензирования, его проверка займет до двух недель. Автобус доставят в Казань в конце октября.

Длина нового автобуса составляет 12,43 метра, в салоне могут разместиться до 110 пассажиров. Внутри есть USB-порты для зарядки гаджетов и системой климат-контроля с пятью отопителями и кондиционером, передает "Бизнес Online".