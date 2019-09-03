"НЕ ЛЮБИМ ГЕЕВ И МОСКВИЧЕЙ: ЧТО КАЗАНЦЫ ГОВОРЯТ О СЕБЕ В СОЦОПРОСАХ"

Казань стабильно входит в различные топ-листы городов России и мира: по чистоте, качеству дорог, развитию туризма, бизнес-привлекательности и другим параметрам. Prokazan.ru собрал результаты социологических опросов, в которых жители города характеризуют свою жизнь, привычки и взгляды. Опросы проходили в разных городах, результаты представлены в виде рейтинга.

На 1 месте жители Казани - по боязни авиаперелетов.Они считают этот вид транспорта опасным.

В целом казанцы говорят о себе как о храбрых личностях. На вопрос: “готовы ли вы вступиться за незнакомца на улице?” многие отвечали положительно. Таким образом, наш город - на 8 строчке в топе самых смелых. Наиболее трусливыми себя сочли москвичи.

А вот по уровню агрессии москвичи казанцев опередили: жители столицы на 2 месте, татарстанцы - на 4.

В тройке лидеров Казань - по ненависти к Москве: хуже к столице и ее жителям отношение только в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

К сексуальным меньшинствам горожане тоже относятся крайне негативно: в рейтинге городов, толерантных к нетрадиционным связям Казань - на последнем месте.

Жители города мало курят и выпивают - столица Татарстана замыкает топы курящих и пьющих городов РФ. По частоте употребления кофе Казань на 4 месте, а вот по любви к фаст-фуду - ближе к концу списка. Больше всего “быструю еду” уважают в Москве, Краснодаре и Сочи.

На 6 место жители поставили Казань в списке самых нервных городов России.

В рейтинге хамства столица РТ на 18 месте. Чаще всего, согласно опросу, с грубостью сталкиваются и грубят в ответ жители Перми.

В Казани живут бескорыстные женщины: при выборе спутника жизни, согласно опросу, они ориентируются на чувства, а не кошелек избранника. Самыми алчными себя признали жительницы Саранска, Москвы и Краснодара.

Казанцы редко дают взятки: в топе коррупционных городов столица республики на 18 месте.

Люди любят Казань и не хотят уезжать: в рейтинге городов, жители которых мечтают переехать, она на 21 месте. Больше всего респондентов желают навсегда покинуть Екатеринбург.



Дорогами опрошенные татарстанцы довольны, школьным образованием - тоже. Болеют редко - в списке городов, население которых жалуется на частое нездоровье, столица республики на 24 месте, а меньше болеют только в Сочи. Избытка рекламы казанцы не наблюдают: город на 18 месте по уровню раздражения рекламой.

А еще опрошенные жители города признались: обманывают они довольно часто. В списке самых честных Казань - всего на 11 позиции.