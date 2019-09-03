Татарстан поручил запустить проект для сельхозпроизводителей на основе блокчейна

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов поручил запустить в тестовом режиме программу "Цифровой Агропромпарк" на базе разработанного на основе блокчейна "Личного кабинета" фермера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Накануне министр встретился с разработчиками проекта, они обсудили перевод заявлений и документации на получение субсидий сельхозпроизводителями в электронную форму и рассмотрели запуск системы электронной торговли по продаже мясной и кулинарной продукции через Агропромышленный парк "Казань" в рамках реализации программы "Цифровая трансформация сельского хозяйства России".

- В ходе встречи были изучены инновационные предложения разработчиков в области сельского хозяйства, такие как, применение системы распределенного реестра (блокчейн) при учете бизнес-процессов на примере программно-аппаратного комплекса "Национальная платформа МА-3", объединение глав ЛПХ в кооперативы с целью проведения единых закупок (лотов), создание распределительных центров и привлечения оборотных и инвестиционных средств на основе кооперации, - сообщили в Министерстве.

По итогам встречи было принято решение запустить систему в тестовом режиме, а также создать рабочую группу по ее продвижению и внедрению.

Ранее ProKazan.ru писал, что в Казани состоялась презентация платформы "Личный кабинет", разработанной на основе технологии блокчейн.