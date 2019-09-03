Бесплатное тестирование на ВИЧ в Казани выявило больше десятка инфицированных

В течение 10 дней на перекрестке Баумана и Мусы Джалиля работала мобильная лаборатория акции "Тест для победы. Test to win". По данным автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век", свой ВИЧ-статус за это время узнали 2119 человек, примерно поровну мужчин и женщин. При этом 70% участников акции составили горожане в возрасте до 30 лет.

"0,7 % всех протестированных имеют положительный результат, и в настоящее время проходят дополнительное обследование в условиях экспертной лаборатории. В двух случаях диагноз не подтвердился", уточнили организаторы.

Жители и гости Казани приходили в шатер на Баумана не только проверить свое состояние здоровья: с 21 по 30 августа консультации специалистов по вопросам профилактики ВИЧ получили более 7,5 тысяч человек.

Акцию поддержали представители Правительства и Госсовета республики Татарстан, руководство Роспотребнадзора РТ и Уполномоченный по правам человека республики.

Виней Салдана в шатре акции. Фото пресс-cлужбы АБНО

Региональный директор ЮНЕЙДС для стран Восточной Европы и Центральной Азии Виней Салдана в рамках своего визита в Казань провел встречу с волонтерами.

"Важно знать: конец эпидемии начинается с каждого" - отметил Салдана.

Также площадку посетила ведущая “Первого канала” Юлия Барановская, руководитель направления «Благотворительность» социальной сети «ВКонтакте» Екатерина Кочнева, баскетболисты «УНИКС» Алекс Тайс и Евгений Колесников.

Алекс Тайс и Евгений Колесников с участниками акции. Фото пресс-службы АБНО

Организаторы отмечают: в этом году казанцы гораздо активнее интересуются акцией и участвуют в ней. Напомним, что экспресс-тест на ВИЧ - предварительный, в качестве биоматериала используют слюну, и положительный результат исследования не означает, что человек гарантированно инфицирован. Подтверждают или опровергают диагноз только в лабораторных условиях.