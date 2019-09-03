Четверть преступлений ППС МВД Татарстана раскрывает «по горячим следам»

Сегодня на брифинге с журналистами Казани начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления МВД РТ Рустам Ибрагимов рассказал о работе ППСП и раскрываемости преступлений в республике.

Ежедневно порядок на улицах городов республики охраняют почти 500 полицейских, общественные места Казани патрулируют 200 сотрудников ППС. За 7 месяцев этого года полицейские патрульно-постовой службы Татарстана раскрыли 1268 преступлений, из них, как уточнили в ведомстве, 294 - по "горячим следам". Больше всего в этом списке - краж, грабежей и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом из 23 убийств только одно раскрыто в течение суток.

По этим показателям РТ занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая Башкирии, рассказал Ибрагимов.

Один из важнейших аспектов эффективной работы - техническое оснащение ППС. Например, с использованием мобильного доступа через планшеты полицейские ППС республики выявили более 200 граждан, находящихся в розыске, и 254 сотовых телефона. Большое количество преступлений раскрывают и с помощью системы "Безопасный город".

"На сегодняшний день ППС оснащена самыми передовыми техническими средствами для того чтобы можно было качественно работать. У нас есть более 200 планшетных компьютеров и регистраторов, которые сотрудники используют в повседневной службе. Также практически полностью подразделения укомплектованы машинами марки УАЗ. На улицах и во дворах жилых домов в Татарстане установлено больше 21 тысячи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Записи с них помогли сотрудникам ППСП республики раскрыть почти две сотни преступлений", - рассказал Ибрагимов.

Раскрываемость "по горячим следам" предполагает установление, розыск и задержание преступника в течение одних суток. И на скорость раскрытия преступления влияет, в первую очередь, оперативность обращения пострадавших или свидетелей в полицию, подчеркнули в ведомстве.



Справка:

Патрульно-постовая служба была основана в 1923 году приказом НКВД РСФСР

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Первым в республике появилось подразделение в Чистополе

Самое молодое подразделение ППСП РТ - в метрополитене Казани

27 сентября патрульно-постовая служба МВД Татарстана отпразднует 40-летие

