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Четверть преступлений ППС МВД Татарстана раскрывает «по горячим следам»

Cегодня, 13:07 34 3 Автор: prokazan.ru
В основном, это кражи, грабежи и наркопреступления

Сегодня на брифинге с журналистами Казани начальник Управления  организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления МВД РТ Рустам Ибрагимов рассказал о работе ППСП и раскрываемости преступлений в республике.

Ежедневно порядок на улицах городов республики охраняют почти 500 полицейских, общественные места Казани патрулируют 200 сотрудников ППС. За 7 месяцев этого года полицейские патрульно-постовой службы Татарстана раскрыли 1268 преступлений, из них, как уточнили в ведомстве, 294 - по "горячим следам". Больше всего в этом списке - краж, грабежей и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом из 23 убийств только одно раскрыто в течение суток.
По этим показателям РТ занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая Башкирии, рассказал Ибрагимов.

Один из важнейших аспектов эффективной работы - техническое оснащение ППС. Например, с использованием мобильного доступа через планшеты полицейские ППС республики выявили более 200 граждан, находящихся в розыске, и 254 сотовых телефона. Большое количество преступлений раскрывают  и с помощью системы "Безопасный город".

"На сегодняшний день ППС оснащена самыми передовыми техническими средствами для того чтобы можно было качественно работать. У нас есть более 200 планшетных компьютеров и регистраторов, которые сотрудники используют в повседневной службе. Также практически полностью подразделения укомплектованы машинами марки УАЗ.  На улицах и во дворах жилых домов в Татарстане установлено больше 21 тысячи камер видеонаблюдения системы "Безопасный город". Записи с них помогли сотрудникам ППСП республики раскрыть почти две сотни  преступлений", -  рассказал Ибрагимов.

Раскрываемость "по горячим следам" предполагает установление, розыск и задержание преступника в течение одних суток. И на скорость раскрытия преступления влияет, в первую очередь, оперативность обращения пострадавших или свидетелей в полицию, подчеркнули в ведомстве.


Справка:
Патрульно-постовая служба была основана в 1923 году приказом НКВД РСФСР
С 1979 года подразделения стали создавать в РТ
Первым в республике появилось подразделение в Чистополе
Самое молодое подразделение ППСП РТ - в метрополитене Казани
27 сентября патрульно-постовая служба МВД Татарстана отпразднует 40-летие
 

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комментарии

Ага
2
04 сентября 2019
13:52
Позавчера телка которую я пехал выкинула наши резинки прямо на тротуар в парке тысячелетия: - резинки были очень горячие и свежие, но нас так и не нашли)))
Горожанин
0
04 сентября 2019
14:06
На тех кто бухает и орет толпами во дворах по ночам ппсникам пох
Если и приезжают - то часа через 2-3.
Горожанин
0
04 сентября 2019
14:17
К сожалению вы правы .
Прибытие оставляет желать лучшего
В ответ на комментарий пользователя
На тех кто бухает и орет толпами во дворах по ночам ппсникам пох
Если и приезжают - то часа через 2-3.
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