В Казани на пожаре спасли пять человек

В Казани сегодня ночью пять человек спасли из пожара, который вспыхнул в одном из домов на улице Химиков. Об этом сообщили в МЧС РТ.

Когда пожарные прибыли на место, соседи рассказали, что горение происходит в тамбуре при входе в подъезд, при этом на первом этаже и выше валит сильный дым. Горели входная дверь третьего подъезда кирпичного дома, а также вещи в однокомнатной квартире на четвертом этаже. В 1:23 открытый пожар был ликвидирован. В результате ЧП гарью отравилась пенсионерка, но в больницу ехать она отказалась.

- Сотрудники пожарной охраны по лестничному маршу спасли с помощью масок спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе пять человек, — сообщили спасатели.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.