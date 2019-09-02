В Казани будут судить экс-банкира, подменившего 220 млн руб на шуточные билеты

В Казани будут судить 41-летнего Олега Поляха, который подозревается в том, что похитил из банка 220 млн рублей, подменив настоящие деньги билетами "банка приколов". Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, Олег Полях возглавлял офис банка на улице Московская, деньги были взяты из банка в период с 6 декабря 2017 года по 18 сентября 2018 года, о ней стало известно после ревизии в хранилище, где обнаружили недостачу в размере 230 млн рублей.

Выяснилось, что кассир банка неоднократно предоставляла доступ в хранилище банка управляющему офиса Олегу Поляху. Она выдавала ему деньги мимо кассы, а потом, прикрывая недостачу, клала вместо них пачки-муляжи. Кассиру все сходило с рук, пока в сентябре 2018 года в банк не нагрянула ревизия, которая выявила недостачу.

Олег Полях скрылся за несколько дней до ревизии, его объявили в розыск.

В июле текущего года он был задержан в Новороссийске Краснодарского края. Свою вину он признал, по его словам, деньги он проиграл на бирже. Были арестованы 4 млн рублей, находящиеся на банковском счету.

Дело по статье "Присвоение" направлено в суд.

Суд в отношении кассира уже начался.