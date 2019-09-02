В центре Казани такси врезалось в столб из-за грузовика

В центре Казани такси врезалось в столб после того, как его зацепил грузовик. Об этом сообщается Instagram ГИБДД города.

ДТП произошло накануне вечером на Кремлевской дамбе. КАМАЗ ехал по дамбе в направлении улицы Батурина и в какой-то момент решил перестроиться вправо, однако не убедился в безопасности маневра и зацепил такси Volkswagen.

В результате иномарку развернуло и выбросило на столб. Машина оказалась сильно повреждена. В аварии пострадали пассажир и водитель такси — прибывшие на место медики диагностировали у первого ушиб грудной клетки, у водителя — сотрясение головного мозга.