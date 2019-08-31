Протест Дербышек отклонён: жители против нового ген.плана

Разработчики генерального плана Казани решили отклонить протест жителей Дербышек, которые выступали против строительства новых дорог. Об этом говорится в специальном выпуске сборника документов и правовых актов, опубликованном на сайте мэрии города.
Разработчики пришли к выводу, что возражения против возведения любых новых дорог в Дербышках является нецелесообразным. Планируется, что там в границах санитарно-защитной зоны построят дублер Сибирского тракта, который будет выходить на трассу М7.
При этом разработчики генплана согласились отказаться от трассировки дороги по улице Главная и порекомендовали принять вариант трассировки по границе поселка Нагорный и лесопосадки. Предполагается, что данный вариант затронет меньше всего земельных участков и капитальных объектов.
Сейчас в Казани заканчиваются общественные обсуждения генплана. Новый документ неоднократно вызывал протесты местных жителей, в частности люди не согласились с прокладкой новых дорог через поселки с плотной застройкой.
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