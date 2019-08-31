Протест Дербышек отклонён: жители против нового ген.плана

Разработчики генерального плана Казани решили отклонить протест жителей Дербышек, которые выступали против строительства новых дорог. Об этом говорится в специальном выпуске сборника документов и правовых актов, опубликованном на сайте мэрии города.

Разработчики пришли к выводу, что возражения против возведения любых новых дорог в Дербышках является нецелесообразным. Планируется, что там в границах санитарно-защитной зоны построят дублер Сибирского тракта, который будет выходить на трассу М7.

При этом разработчики генплана согласились отказаться от трассировки дороги по улице Главная и порекомендовали принять вариант трассировки по границе поселка Нагорный и лесопосадки. Предполагается, что данный вариант затронет меньше всего земельных участков и капитальных объектов.