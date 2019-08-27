Минниханову подарили чак-чак, побывавший в космосе

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову подарили чак-чак, который запустили в космос, а после вернули. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Чак-чак улетел в стратосферу и вернулся обратно при помощи специального аппарата с установленным GPS-трекером и датчиком температуры. Достигнув высоты в 30 км, он опустился на землю.

Чак-чак был приготовлен самозанятым кондитером Алиной Шайхутдиновой, которая после подарила чак-чак Минниханову. Он же пообещал передать его в музей чак-чака.