Билайн ввел систему возврата налога Tax Free в своих магазинах

Билайн первым на рынке операторской розницы вводит Tax Free - систему компенсации налога на добавленную стоимость для иностранных туристов. Услуга доступна в 50 магазинах Билайн в 10 городах. Покупатели из других стран смогут вернуть налог при покупке от 10 000 рублей. Воспользовавшись системой компенсации налога, турист сможет сэкономить до 12% от стоимости приобретенного гаджета.

Пилотный проект реализован в партнерстве с Global Blue – ведущим оператором системы Tax Free по всему миру. Магазины Билайн, участвующие в проекте, оформлены информационно-рекламными материалами на английском и китайском языках. Продавцы прошли специальное обучение. Для того чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость в рознице Билайн, иностранному клиенту необходимо попросить продавца оформить форму Tax Free, затем самостоятельно заверить ее в пункте таможенного контроля и получить возврат наличными в банках-партнерах или на карту.

Адреса магазинов Билайн, участвующих в проекте Tax Free, были выбраны в соответствии с реестром, утвержденным Минпромторгом России. Реестр создан к Чемпионату мира по футболу 2018 и сейчас дополняется новыми городами. В первый этап проекта Tax Free в магазинах Билайн вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Калининград. В планах компании расширение адресной программы офисов, работающими по системе Tax Free.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Турпоток в Россию стабильно растет, только в прошлом году нашу страну посетило более 30 миллионов гостей из других стран. В рознице мы ежегодно фиксируем рост количества иностранных покупателей. Билайн интересен этой аудитории не только с точки зрения приобретения sim-карт на время поездки, но большим выбором самых современных гаджетов по конкурентным ценам. Уверен, введение Tax Free вызовет положительный отклик у наших иностранных клиентов. В дальнейшем мы готовы расширить географию этого проекта. Наша розница на сегодня насчитывает 3000 магазинов, расположенных на всей территории Российской федерации».

В прошлом году Билайн начал развивать концепцию супермаркета цифровых услуг. Ее главной целью стало увеличение потока клиентов в магазины компании. В магазинах расширился ассортимент смартфонов и появились новые современные гаджеты для ежедневного использования. Были запущены партнерские зоны с кофейнями, пунктами выдачи заказов онлайн-магазинов, банками и другими партнерами.

Более подробная информация об акциях и организаторе доступна на сайте www.beeline.ru.