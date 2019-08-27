Билайн ввел систему возврата налога Tax Free в своих магазинах

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Новости Казани и РТ

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Feduk, Pompeya, Рондо: Как выглядит программа на день города Казани?
11:23, сегодня
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10:59, сегодня
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
11:29, 27.08.2019
Как недорого перевозить любые посылки или грузы по России
10:23, сегодня
В Казани из мастерской в станции метро украли ноутбуки и телефоны на 900 тыс руб
09:40, сегодня
Сегодня в Казани ожидается +15 градусов
08:53, сегодня
В Татарстане появились первые сельские блокчейн-фермеры
19:47, 29.08.2019
Казань сегодня: драка девушек в Дербышках и потепление
17:22, 29.08.2019
В Казани пообещали не выселять жителей «зоны 304»
16:51, 29.08.2019
В Казани с фасада главного здания КФУ похитили флаг
16:05, 29.08.2019
Минниханов побывал в строящемся казанском зоопарке
15:46, 29.08.2019
Стало известно, когда потеплеет в Татарстане
14:56, 29.08.2019
Блогер Илья Варламов наконец-то похвалил Казань
14:26, 29.08.2019
В Нижнекамске иномарка сбила 8-летнего школьника
13:58, 29.08.2019
В Набережных Челнах трамвай сбил женщину на «зебре»
13:47, 29.08.2019
Стало известно, когда перенесут остановку «Комбинат Здоровье»
13:33, 29.08.2019
Казанцы готовы к четырёхдневной рабочей неделе, какие минусы новой идеи?
13:21, 29.08.2019
В Нижнекамске мужчина продал 180 таблеток. Теперь он 13 лет проведет в колонии
13:00, 29.08.2019
Лотереи дарят Татарстану новых миллионеров
12:42, 29.08.2019
МВД: бизнесмен из РТ присвоил субсидию на 1 млн рублей, открыв ООО на Сейшелах
11:59, 29.08.2019
Минниханов выступил против празднования дня освобождения от монгольского ига
11:52, 29.08.2019
Банк «Открытие» завершит централизацию процессинговых центров до конца года
11:52, 29.08.2019
Ушел из жизни ветеран зеленодольского спорта Григорий Нодельман
11:24, 29.08.2019
В Казани нашли одну из самых маленьких квартир России
11:10, 29.08.2019
Стало известно, сколько будет стоить доллар в 2020 году
10:38, 29.08.2019
В Татарстане жителям, пришедшим на выборы, первым обновят дворы на 50 млрд руб
10:26, 29.08.2019
Серьезное ДТП под Челнами: один человек погиб, еще четверо пострадали
10:18, 29.08.2019
Жительница Зеленодольска украла у казанца 136 тысяч рублей
10:11, 29.08.2019
9 фотографий уходящего лета из разных уголков России
10:08, 29.08.2019
Появилось видео, как истребители садятся на трассу в Татарстане
09:59, 29.08.2019
В Челнах в офисе «Челны-Мясо» проходят обыски
09:52, 29.08.2019
В Казани сняли на видео драку двух девочек-подростков. Начата проверка
09:27, 29.08.2019
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08:59, 29.08.2019
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17:01, 28.08.2019
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16:51, 28.08.2019
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16:24, 28.08.2019
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16:24, 28.08.2019
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15:52, 28.08.2019
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15:31, 28.08.2019
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15:07, 28.08.2019
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14:39, 28.08.2019
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14:17, 28.08.2019
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Билайн ввел систему возврата налога Tax Free в своих магазинах

Cегодня, 11:23 0 Автор: prokazan.ru

Билайн первым на рынке операторской розницы вводит Tax Free - систему компенсации налога на добавленную стоимость для иностранных туристов. Услуга доступна в 50 магазинах Билайн в 10 городах. Покупатели из других стран смогут вернуть налог при покупке от 10 000 рублей. Воспользовавшись системой компенсации налога, турист сможет сэкономить до 12% от стоимости приобретенного гаджета.

Пилотный проект реализован в партнерстве с Global Blue – ведущим оператором системы Tax Free по всему миру. Магазины Билайн, участвующие в проекте, оформлены информационно-рекламными материалами на английском и китайском языках. Продавцы прошли специальное обучение. Для того чтобы получить возврат налога на добавленную стоимость в рознице Билайн, иностранному клиенту необходимо попросить продавца оформить форму Tax Free, затем самостоятельно заверить ее в пункте таможенного контроля и получить возврат наличными в банках-партнерах или на карту.

Адреса магазинов Билайн, участвующих в проекте Tax Free, были выбраны в соответствии с реестром, утвержденным Минпромторгом России. Реестр создан к Чемпионату мира по футболу 2018 и сейчас дополняется новыми городами. В первый этап проекта Tax Free в магазинах Билайн вошли: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Ростов-на Дону, Волгоград, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Калининград.  В планах компании расширение адресной программы офисов, работающими по системе Tax Free.

Комментирует исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Турпоток в Россию стабильно растет, только в прошлом году нашу страну посетило более 30 миллионов гостей из других стран. В рознице мы ежегодно фиксируем рост количества иностранных покупателей. Билайн интересен этой аудитории не только с точки зрения приобретения sim-карт на время поездки, но большим выбором самых современных гаджетов по конкурентным ценам. Уверен, введение Tax Free вызовет положительный отклик у наших иностранных клиентов. В дальнейшем мы готовы расширить географию этого проекта. Наша розница на сегодня насчитывает 3000 магазинов, расположенных на всей территории Российской федерации».

В прошлом году Билайн начал развивать концепцию супермаркета цифровых услуг. Ее главной целью стало увеличение потока клиентов в магазины компании. В магазинах расширился ассортимент смартфонов и появились новые современные гаджеты для ежедневного использования. Были запущены партнерские зоны с кофейнями, пунктами выдачи заказов онлайн-магазинов, банками и другими партнерами.

Более подробная информация об акциях и организаторе доступна на сайте www.beeline.ru.

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