Казань сегодня: драка девушек в Дербышках и потепление

В КАЗАНИ СНЯЛИ НА ВИДЕО ДРАКУ ДВУХ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ. НАЧАТА ПРОВЕРКА

В Казани в поселке Дербышки подрались девочки-подростки, запись появилась в соцсетях.

На записи видно четырех девочек, две из которых разговаривают между собой, их снимает третья. В какой-то момент одна из девочек бьет другую по лицу, после начинается драка.

МИННИХАНОВ ПОБЫВАЛ В СТРОЯЩЕМСЯ КАЗАНСКОМ ЗООПАРКЕ

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в строящемся казанском зоопарке "Река Замбези", скоро туда запустят первых животных. Об этом сообщает "Бизнес Online".

По словам директора зоопарка Фаниса Нурмухаметова, запуск объекта планируется в 2019 году, но перед этим животные должный пройти адаптацию, на что может потребоваться несколько месяцев. только после этого зоопарк откроют для посетителей.

Стоимость билетов составит 300 рублей для взрослых, 150 — для льготных категорий и детей.

Всего зоопарк сможет вместить 630 посетителей. Первая очередь вместит 33 вида животных. Вторая очередь рассчитана еще на 52 вида.

В КАЗАНИ ПООБЕЩАЛИ НЕ ВЫСЕЛЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ «ЗОНЫ 304»

В Казани пока не будут сносить дома, попадающие в так называемую «зону 430», это зона так называемой аварийной посадки Казанского авиационного завода имени Горбунова. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в исполкоме города сообщил заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров.

По его словам, в ближайшее время исполком не планирует выселять жителей поселков, которые находятся в «зоне 430». При этом на данной территории нельзя будет строить новые объекты.

Во время общественных обсуждений проекта Генплана было получено 64 возражения от жителей ул.Шоссейная поселка Борисоглебское и 20 – от жителей Новой Сосновки. Ограничения этой зоны могут быть сняты только уполномоченным органом – Министерством промышленности и торговли РФ.

МИННИХАНОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ МОНГОЛЬСКОГО ИГА

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об учреждении в России 11 ноября Днем окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига, сообщила сегодня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

- Вчера вечером соответствующее заключение президента Татарстана было направлено в Госдуму, оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются общеобъединяющими для всего многонационального народа, — сказала Галимова.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА ПОТЕПЛЕЕТ В ТАТАРСТАНЕ

В Татарстане потепление начнется лишь со следующей недели, говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

Сейчас республика находится под влиянием тыловой части глубокого циклона, из-за чего продолжает поступать холодный воздух.

Сегодня ночью похолодает до 0... +5 градусов тепла, в отдельных районах возможны слабые заморозки, завтра днем температура составит примерно +11... +16 градусов.

Потепление начнется со 2 и 3 сентября, когда температура поднимется до +20 градусов.