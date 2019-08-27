Больная раком жительница Казани, искавшая семью для сына, попросила помочь с ним

Больная раком жительница Казани Айгуль Фазыйлова, которая искала семья для сына, обратилась к подписчикам с просьбой помочь.

По ее словам, 5 сентября она ляжет на очередной этап химиотерапии, однако сына Амира, который в этом году идет в 1 класс, будет некому водить в школу.

- У меня состояние ухудшилась, 5 сентября я ложусь в больницу, на химиотерапию. Сама и после больницы не смогу отводить и забирать. Ищем няню или сопровождающего ребёнка, по объявлению смотрели - цены дорогие, - сообщила Айгуль.

Мальчика надо будет отводить в школу к 8:00, а забирать в 11:00 из 165-й школы, она готова платить за помощь сопровождающему.

Напомним, в январе Айгуль стала героиней "Прямого эфира" на федеральном канале. Она на всю страну рассказала, что ищет приемную семью для своего сына. У нее есть 65-летняя тетя, вместе с ней они живут, но опеку над Амиром ей из-за возраста могут не дать, поэтому ребенка могут отправить в детский дом.

После того, как история получила общественный резонанс, опеку над мальчиком все же позволили взять его тете. А правительство РТ выделило деньги на обучение Амира и аренду квартиры, в которой он мог бы жить с мамой. Лишь решив все эти проблемы, Айгуль нашла в себе силы продолжить лечение.