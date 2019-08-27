В Казани задержали троих человек. Один из них продавал билеты на «Путина»

В Казани сотрудники полиции задержали троих перекупщиков, продававших билеты на Церемонию закрытия WorldSkills, об этом сообщили в МВД по РТ. Один из перекупщиков в своем объявлении как главный аргумент для продажи указал, что шоу посетит Путин.

В ходе проверки в сети Интернет удалось найти трех перекупщиков, двое из которых проживают в Казани. Один из них продавал три билета за 6 тысяч рублей, номинальная цена которого составляла 1 тысяча рублей. Другой мужчина продавал за 3 тысяч билет, купленный за 500 рублей. Третьим оказался москвич, продававший билеты в три раза дороже - вместо 500 рублей просил 1500 рублей.

Подозреваемых задержали, на них составили протоколы по статье "осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии", им грозят штрафы от 500 до 2 тысяч рублей.