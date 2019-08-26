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Путин прилетел в Казань

Cегодня, 18:08 405 5 Автор: prokazan.ru

Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, об этом свидетельствуют данные сайта Flightradars24.ru.

Напомним, Путин встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым, также он примет участие в Церемонии закрытия Чемпионата WorldSkills, которая стартует в 19:00 на стадионе "Казань Арена".

Путин также встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, про перекрытия дорог в Казани можно прочитать по ссылке.

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комментарии

Горожанин
0
27 августа 2019
18:13
Всё, пц, никуда не уедешь....
lu la
0
27 августа 2019
18:14
Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям
ется исполь
0
27 августа 2019
18:39
Путин, улетай!!!
Горажанин
0
27 августа 2019
18:59
Москвичам подняли пенсии, минималка 19.500 ,
Горожанин
0
27 августа 2019
19:00
В рай
В ответ на комментарий пользователя
Путин, улетай!!!
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