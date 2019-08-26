Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, об этом свидетельствуют данные сайта Flightradars24.ru.

Напомним, Путин встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым, также он примет участие в Церемонии закрытия Чемпионата WorldSkills, которая стартует в 19:00 на стадионе "Казань Арена".

Путин также встретится с российской сборной молодых профессионалов и президентом WorldSkills International Саймоном Бартли, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, про перекрытия дорог в Казани можно прочитать по ссылке.