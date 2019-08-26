В Казани поезда за 2 дня насмерть сбили мужчину и женщину

В Кировском районе Казани поезда за 2 дня насмерть сбили двух человек - женщину возрастом примерно 35 лет, чья личность устанавливается, и 40-летнего мужчину. Информацию подтвердил источник портала.

Первый смертельный наезд случился 25 августа в 23:30. Грузовой поезд, следовавший из Юдино в Агрыз, переехал женщину, которая скончалась на месте. Ее личность устанавливается.

Второй инцидент случился 26 августа в 16:30.

- На 12 км ж/д путей Казань - Юдино поезд "Круглое Поле - Москва" насмерть сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте, - сообщили порталу.

По каждому из этих случаев идет проверка.