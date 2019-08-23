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архив ProKazan.ru

В Госсовете РТ раскритиковали идею праздновать освобождение от монгольского ига

Cегодня, 14:58 61 3 Автор: prokazan.ru

В Государственном совете Татарстан раскритиковали инициативу калужских властей праздновать День окончания стояния на реке Угре и освобождения от татаро-монгольского ига. Решение не поддержат проект закона было принято на заседании комитета.

В июне законопроект о новой памятной дате внес в Госдуму депутат Геннадий Скляр, предлагается установить новую памятную дату и отмечать 11 ноября День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

- Вопрос сильно политизирован и вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Проблема находит отклик у наших граждан, — цитирует "Реальное время" слова председателя комитета по госстроительству Альберта Хабибуллина.

По словам директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандера Гилязова, эта идея является неконструктивной, предлагая произвольную интерпретацию исторических фактов.

- Если его примут, русские будут думать, что они победили татар, а татары — что их победили русские, - заметил Искандер Гилязов.

При этом депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов даже предложил проверить психическое здоровье инициаторов инициативы.

Противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате исторического события — Великого стояния на реке Угре — произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.

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комментарии

Горожанин
0
26 августа 2019
15:07
Великая дата, ее точно надо отмечать. А татаров в России нет - это булгары бывшие.
Димас люблю пивас
0
26 августа 2019
15:15
Если не будут запрещать продажу пиваса - я за
Русский обыватель
0
26 августа 2019
15:17
Давно доказано что никакого " татаро - монгол ьского ига" вообще никогда не было. Все разруш енния и разорения которые припи сывают "мон голам" на само мделе соврешили свои же русские князья в ходе междо усобных войн. Археол огический факт: в слоях сожжен ных городов времен "монголь ского нашествия" среди мыссы челове ческих останков не найдено ни одного монгола, хотя монго лоидные черепа сразу жде резко отличимы от европе оидных.

Кстати, это на Руси в обычае так поступать - свои преступления валить на других. Например, в 1941 году Красная Армия при отходе сжигала все деревни и города подчистую ( Приказ Ставки ВГК от 17.11.1941 № 428) , а потом все разру шения и пожары свалили на немцев.

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