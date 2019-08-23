В Госсовете РТ раскритиковали идею праздновать освобождение от монгольского ига

В Государственном совете Татарстан раскритиковали инициативу калужских властей праздновать День окончания стояния на реке Угре и освобождения от татаро-монгольского ига. Решение не поддержат проект закона было принято на заседании комитета.

В июне законопроект о новой памятной дате внес в Госдуму депутат Геннадий Скляр, предлагается установить новую памятную дату и отмечать 11 ноября День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

- Вопрос сильно политизирован и вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Проблема находит отклик у наших граждан, — цитирует "Реальное время" слова председателя комитета по госстроительству Альберта Хабибуллина.

По словам директора Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ Искандера Гилязова, эта идея является неконструктивной, предлагая произвольную интерпретацию исторических фактов.

- Если его примут, русские будут думать, что они победили татар, а татары — что их победили русские, - заметил Искандер Гилязов.

При этом депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов даже предложил проверить психическое здоровье инициаторов инициативы.

Противостояние русских и ордынских войск на реке Угре осенью 1480 года является значительным и памятным событием в отечественной истории. 11 ноября 1480 года в результате исторического события — Великого стояния на реке Угре — произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.