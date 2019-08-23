Иностранные журналисты, приехавшие на WorldSkills, сравнили Казань с Disneyland

Иностранные журналисты, приехавшие в Казань на Чемпионат WorldSkills 2019, рассказали о своих впечатлениях от города, передает ТАСС.

Для иностранных журналистов организаторы ежедневно проводят обзорные экскурсии по городу, их знакомят с историей значимых мест.

Репортер европейского Wellantcollege VHG Вайнека Вейтеринг сравнила некоторые здания Казани с теми, что расположены в Disneyland.

- Отличные люди здесь, особенно молодые ребята, которые помогали нам. Больше всего мне понравился кремль и красивые здания, которые напомнили мне Disneyland, - сказала она.

По словам палестинского журналиста Мухаммеда Айвайви, он был поражен световым шоу на Церемонии открытия Чемпионата внутри "Казань Арены", для французской журналистки Region Nouvelle Aquitaine Марины Косине город показался "красивый… с большим количеством памятников, типичных для России".

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на поле около "Казань Экспо", где проходит соревнования WorldSkills, на стихийную парковку встали тысячи авто.