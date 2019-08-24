Казанские врачи удалили гигантскую опухоль из головы пятимесячного ребенка

В Казани хирурги детской клинической больницы провели уникальную операцию пятимесячному малышу. Ребенку удалили гигантскую опухоль головного мозга, которая сформировалась, когда он был еще в утробе матери.

Как рассказали в Минздраве РТ, малыш поступил в отделение нейрохирургии ДРКБ в начале августа. Обследование показало, что опухоль захватила половину правого полушария головного мозга. Ситуация осложнялась тем, что располагалась она в зоне, которая отвечает за движение руки и ноги противоположной стороны тела. Одно неверное движение и ребенка могло парализовать на всю жизнь.

Врачи решили провести операцию. Бригаду возглавил главный внештатный детский нейрохирург минздрава РТ Владимир Иванов.

Малышу установили резервуар Оммайя и начали постепенно откачивать жидкость из опухоли. Когда ее объем уменьшился, ребенка прооперировали. Операция прошла успешно, малыш идет на поправку.