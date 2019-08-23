В Казани девушка «выгуливала» пылесос: это попало на видео

В центре Казани девушка «выгуливала» пылесос. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Девушка гуляла около кинотеатра «Родина». На кадрах видно, что она несет ведро с моющими средствами и тянет за собой пылесос.
В центре Казани девушка «выгуливала» пылесос. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Девушка гуляла около кинотеатра «Родина». На кадрах видно, что она несет ведро с моющими средствами и тянет за собой пылесос.
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