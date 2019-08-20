Я почувствовала руку, под юбкой: Извращенцы пристают в автобусах Казани

Говорят, что обострение начинается по весне, но это заблуждение. Летний сезон, который славится лёгкой одеждой и короткими юбками, тоже даёт повод распускать руки некоторым “озабоченным” людям. На условиях анонимности, жертва извращенца рассказала нам свою историю, которая произошла с ней накануне.

История

Вечером, возвращаясь с работы на автобусе, я попала в самый час пик. Уже на следующей остановке после кольца автобус забился “битком”. Выражение “шпроты в банке”, я, наверное, поняла именно тогда. Спустя 10 минут, я начала чувствовать какое-то неудобство в районе своей пятой точки. Попробуй разберись, что там такое, доехать бы уже. Чуть позже я четко чувствовала ладонь на том же месте, свела это на случайность. Через пару минут мне начало казаться что моя юбка задирается, но поправить её было нереально, одной рукой я держалась за верхний поручень, во второй два тяжелых пакета. Ужас случился когда, я почувствовала руку, которая прикоснулась к моим трусам. Я “взвизгнула”, и самое ужасное, что я не могла понять, кто это сделал.

Обратив на себя большое количество внимания, я даже не смогла объяснить рядом стоящим людям, в чем дело, возможно испугалась или испытала стыд. Но благо следующая остановка была моя. Вроде живу в мусульманской республике, а у некоторых людей совсем нет понятий. Ощущения после инцидента очень мерзкие, и я понимаю, что не одна такая. Что делать в таки случаях тоже непонятно, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно ещё как-то доказать этот факт. Больше стыда испытаешь. Теперь в забитые людьми автобусы я не сажусь - страшно. И юбкам теперь я предпочитаю джинсы.

Мы провели опрос среди казанцев, и выяснили, что подобные случаи – это не редкость. Более того, на условиях анонимного ответа нашлись и сами извращенцы.

С точки зрения закона, наказать “рукастого” не так просто. Факт должен быть засвидетельствован, должны быть очевидцы, ну и само собой, если обидчика не задержать, он просто сбежит, и вы его больше не увидите.

Попав в такую ситуацию, громко привлеките к себе внимание, возмущайтесь на этого человека, в общем “пристыдите”, скорее всего, он сам сбежит на ближайшей остановке. Такое заключение сделали десятки пострадавших, которые обсуждали этот вопрос на женском форуме. Но возникает вопрос, стали бы вы вмешиваться, оказавшись свидетелем подобного инцидента?