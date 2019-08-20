В Татарстане осудили мужчину, убившего парикмахера и его клиента

Верховный суд России утвердил приговор 38-летнему Рамилю Хасанову, который в доме на улице Гагарина в деревне Тябердино-Челны Рыбно-Слободского района зарезал 68-летнего знакомого и его клиента, которого он подстригал. О вердикте сообщили в прокуратуре РТ.

Напомним, 9 декабря прошлого года Рамиль Хасанов пришел в дом к знакомому и попросил спиртного. В тот момент хозяин стриг другого мужчину. Последний обругал гостя, и тот ушел.

Спустя некоторое время подозреваемому удалось купить алкоголь. Будучи пьяным, он вернулся в дом, чтобы разобраться с обидчиками.

- При появлении мужчину снова обругали и тогда, схватив со стола нож, он ударил сидевшего на диване одного из потерпевших в шею. В результате он скончался на месте, а второй мужчина убежал в другую комнату. Несмотря на просьбы оставить его в покое, подозреваемый, вооружившись табуретом, нанес ему не менее 6 ударов по голове, а затем — ножевое ранение в шею. Затем он покинул дом, выбросив по дороге табурет и нож, — сообщили следователи.

С учетом предыдущих приговоров суд назначил виновному наказание в виде 18 лет 15 дней лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 6 тыс рублей.