Косые глазки и кривые зубки: 5 самых популярных животных инстраграма

1. Собака по кличке Тюна превратилась в народный «мем» из-за своих зубов и наивного взгляда. В инстаграме у неё 2,1 млн. подписчиков, что в разы больше, чем у некоторых знаменитых блогеров.

Тюна - помесь пород чихуахуа и таксы. Когда ей было 4 месяца, хозяева бросили её на дороге недалеко от Сан-Франциско. Её новая хозяйка Кортни не дала Тюне остаться жить на улице.

https://www.instagram.com/tunameltsmyheart/

2. «Кошка с двумя лицами» Венера очаровывает своим необычным окрасом и разноцветными глазами. Природа – лучший фотошоп. На кошечку подписано 1,9 млн. человек.

Венера недавно отметила юбилей – 10 лет. Несмотря на преклонный для кошек возраст, она прекрасно себя чувствует и ежедневно радует нас новыми фоточками.

https://www.instagram.com/venustwofacecat/

3. Веймарская легавая и две таксы стали популярны благодаря собачей дружбе. На их страничку в инстаграме подписано 1,7 млн. человек. Хозяйка показывает как собачья семья празднует Хэллоуин, валяется в снегу и наслаждается жизнью.

https://www.instagram.com/harlowandsage/

4. Кошка-монстр стала популярна из-за неправильного прикуса и пушистой взъерошенной шёрстки. Инстаграм Принцессы Монстер-трека насчитывает около 300 тыс. подписчиков.

Мало кто знает, но хозяева – супруги из Нью-Йорка – нашли свою Принцессу на улице. Они знали, что если оставят кошечку, то она не выживет, поэтому супруги решили забрать пушистый комочек в свою семью. Так Принцесса обрела дом, заботу и популярность в интернете.

https://www.instagram.com/princessmonstertruck/

5. Японский котик Сол стал знаменитостью из-за своего необычного взгляда.

На Сола подписано более 120 тыс. человек. Судя по фотографиям, косоглазие не доставляет котику никаких неудобств. А владельцы Сола с гордостью носят футболки с его изображением.

https://www.instagram.com/tomiinya/