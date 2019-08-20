Водитель BlaBlaCar из Казани взял попутчицу и попал в колонию за ее смерть

В Кировской области осудили 21-летнего казанца, который взял попутчиков через сервис BlaBlaCar и попал в смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось вечером 9 октября 2017 года, парень на Mitsubishi Grandis ехал в Верхошижемском районе Кировской области, на высокой скорости он не успел остановиться и врезался в "Камаз" с прицепом, ехавший в попутном направлении.

В результате одна из пассажирок Mitsubishi получила смертельные травмы.

Водителя признали виновным в совершении смертельного ДТП, сначала его осудили условной, однако после приговор изменили, назначив ему 1 год 6 месяцев колонии-поселения. Он также был лишен водительских прав на 3 года.