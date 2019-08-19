Казанский музыкант о митинге в Москве: мы не должны “праздничек” делать.

Очень часто творческая личность – это человек с большими амбициями. Проживая каждый день, занимаясь любимым делом, внутри есть чувство, что скоро. Скоро придёт признание, скоро будет заработок, скоро масштаб всего станет гораздо больше. И в этом случае, главное продолжать расти.

Тромбонист из Казани Амир Валеев, наверняка, был одним из “тех самых”, с амбициями и “неубиваемой” тягой к музыке. С недавних пор он не просто свободный художник, а полноценный музыкант группы “Ногу Свело!”. О том, как он оказался на этом месте, он рассказал эксклюзивно для Prokazan.ru

- Как тебя занесло в группу "Ногу Свело!"?

- Мне позвонил мой друг и спросил: “Не хочешь поработать в "Ногу Свело!"?”. Я спросил его “ты прикалываешься?”, он ответил, что всё серьёзно. Сказал, что есть возможность поработать в этом коллективе, в том случае, если ты им понравишься. Я понял, что нельзя упускать такой шанс.



Сразу позвонил друзьям, нашёл инструмент, записал видео, где я играю, и отправил его Максу Покровскому. После этого состоялась репетиция с его командой в Москве, но без самого Макса, так как он живёт в Нью-Йорке. Это было что-то вроде конкурса. И через 3 дня мне на Whatsapp поступил звонок, смотрю, а там фотография и написано Макс Покровский. Он сказал, что ему всё понравилось, и предложил сотрудничество. Я, конечно, по телефону вида не подал, и спокойно согласился. А внутри у меня всё кипело от восторга, от осознания, что я их слушал в детстве, а теперь буду с ними играть.

- Расскажи о сложностях работы с Максом.

- На самом деле никаких сложностей нет. Максим очень приятный человек и безумный генератор идей. Безусловно, он строгий, если поставленная задача не выполняется, его это начинает бесить. Это касается как репетиций, так и концертной деятельности. И эта черта его характера мне, скорее, нравится.

- Когда вы отменили выступление на Шашлык Live, вы вышли на митинг или просто в стороне?

- На митинг мы не пошли, но и в стороне таким решением не остались. Макс изначально посчитал этот фестиваль сомнительным . Несмотря на утвержденный гонорар и техрайдер, Максим принял решение не играть на этом концерте. И все остальные участники поддержали его позицию. Когда народ отстаивает свои права, мы не должны “праздничек” делать.

- До группы "Ногу Свело!" где играл ранее?

- Очень много разных команд было, но из того, что более узнаваемо, это "Коррозия Метала", "Наив" и однажды играл в симфоническом оркестре вместе с группой Би-2.

- Самая нелюбимая песня из концертного трек-листа "Ногу Свело!"?

- Нелюбимых нет, есть сложные песни, после которых устаёшь очень, а если они ещё и подряд, тогда бывает совсем непросто. К примеру, песня “В темноте”, она и для меня достаточно сложная, и сам Макс говорит, что это его нелюбимая песня с точки зрения особенности игры. В остальном, я люблю музыку, которую играю.