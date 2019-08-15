В Казани мужчина проехался на авто, сидя на крыше

В Казани на проспекте Амирхана сфотографировали мужчину, который катался на крыше Toyota, запись появилась в соцсетях.

Как можно заметить на фото, мужчина сидел посередине крыши и разводил руки. Дата снимка неизвестна.

Ранее в ГИБДД предупреждали о постоянном мониторинге информации из Интернета.

- Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан проводит регулярный мониторинг информации, размещаемой в интернет-изданиях и социальных сетях, и не оставляет без внимания выложенные фотовидеоматериалы, содержащие сведения о нарушениях Правил дорожного движения, - говорилось в сообщении отдела пропаганды ведомства.