В Татарстане парень после ссоры с возлюбленной избил 2-месячного сына

В Арском районе Татарстана в деревне Тюбяк-Чекурча 20-летний парень после ссоры с 19-летней возлюбленной ударил 2-месячного сына, которого госпитализировали в ДРКБ. Об этом сообщил источник портала.

Ссора произошла поздно вечером 7 августа дома у пары.

- И парень, и девушка были пьяны, в ходе конфликта подозреваемый избил своего сына, которого на следующий день госпитализировали с травмой головного мозга, - сообщили порталу.

Ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.