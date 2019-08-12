В Казани девушка создала агентство с 4 проститутками: одной из них было 15 лет

В Казани будут судить 34-летнюю Айсину Шамсиярову, которая, по версии следствия, создала интим-агентство, где работали 4 проститутки, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили накануне в Следственном комитете.

Агентство было создано в 2018 году, обвиняемая арендовала несколько квартир, которые использовались как притоны для занятия проституцией. Девушка активно рекламировала агентство в Интернете.

В ноябре 2018 года прошлого года, когда 15-летняя девочка отказалась заниматься проституцией, Шамсиярова угрожала ей и ее семье расправой, а также ударила ее ножом в ногу.

Было возбуждено уголовное дело, вину Шамсиярова не признала, сейчас она в СИЗО. Уголовное дело направлено в суд.