В пяти парках Казани появится система видеонаблюдения

В Казани еще в пяти парках в этом году появится система видеонаблюдения. 189 камер будут установлены в рамках проекта «Безопасный город».

45 камер будут в парке у озера Комсомольское в Дербышках, 30 камер — в парке около ДК им. Саид-Галиева, 12 систем видеонаблюдения — в парке «Дубрава», 21 — в саду «Эрмитаж» и 81 на озере Лебяжьем, сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

На сегодняшний день в 33 парках и скверах Казани установлено 419 камер видеонаблюдения. По словам чиновника, это помогло в 2018 году раскрыть 1 200 преступлений и выявить 600 административных правонарушений.