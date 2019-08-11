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16:15, сегодня
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В Казани скончался избитый новорожденный: подозревают мать
09:59, сегодня
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09:44, сегодня
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08:52, сегодня
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08:51, сегодня
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08:26, сегодня
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17:42, 11.08.2019
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17:00, 11.08.2019
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15:48, 11.08.2019
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12:47, 11.08.2019
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10:45, 11.08.2019
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09:54, 11.08.2019
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09:19, 11.08.2019
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09:06, 11.08.2019
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08:58, 11.08.2019
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00:19, 11.08.2019
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00:00, 11.08.2019
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Под Казанью начали строить новый мост через Свиягу

Cегодня, 16:15 129 0 Автор: prokazan.ru

В Татарстане началось строительство нового моста через реку Свияга на 757-м км трассы М7 «Волга» в Татарстане, сообщила пресс-служба "Волго-Вятскуправтодор". Сооружение возводят параллельно старому мосту, на котором одновременно начали ремонт.

Длина нового моста составит 379,2 метра. Он будет установлен на свайном основании из монолитного железобетона. На металлическое пролетное строение весом 2,7 тыс. тонн будет уложено двухслойное покрытие из асфальтобетона. На мосту сделают электроосвещение и металлическое барьерное ограждение.

Ранее сообщалось, что решение о строительстве было принято из-за высокой интенсивности движения, общая стоимость сооружения оценивается 5,2 млрд руб, работы планируется завершить к 2023 году.

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