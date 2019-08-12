Казанский экскурсовод о местах силы в Казани и приключениях гостя из Азии

Всем привет! Давайте знакомиться. Меня зовут Гульнара. В своем блоге в Инстаграм kazan_loves_you и в группе Вконтакте kazan_loves_you я пишу о Казани и о казанцах, о самых интересных мероприятиях, куда можно сходить и что посмотреть.



С тех пор как я начала вести этот блог, жизнь моя изменилась – меня сложно застать дома, я очень часто бываю на различных городских мероприятиях. Мои друзья поначалу даже слегка обижались, что я их не зову, а теперь просто звонят с вопросом «Ты сегодня где? Мы сейчас тоже приедем». А я - то на всплывшей дороге на Волге, то на экскурсии с министром молодежи, то на мастер-классе успешных казанских бизнесменов, или дегустирую в книжном магазине крафтовые напитки со вкусом татарских трав, или изучаю очередные развалины… Вы не представляете, сколько всего интересного происходит у нас в городе и как круто, весело и познавательно можно проводить время.

Кто-то скажет: «Ну да, конечно, какие развлечения, когда финансы поют романсы». А ведь для этого совсем необязательно нужны деньги. Сейчас есть возможность посещать концерты, различные представления, мастер-классы абсолютно бесплатно. Главное знать – что, где, когда. И конечно, иметь желание оторваться от дивана и вырваться из привычного круга «дом-работа-дом».



Мы живем в замечательном городе, и мне нравится наблюдать, как Казань растет, хорошеет и преображается с каждым годом. Я очень люблю Казань, её старинные улицы, тишину парков, и ритм оживленных современных кварталов. Люблю за удивительный микс эпох, культур, национальностей и религий. За то, что здесь православные поздравляют знакомых мусульман с праздником Курбан Байрам, а мусульмане поздравляют христиан с Пасхой и красят яйца... За дружелюбие и гостеприимство...

Я тоже очень люблю гостей. Ведь приезд гостей, прогулка с ними по любимому городу - это как мини-путешествие, когда ты каждый раз открываешь для себя давно знакомые места с новой стороны. Я сама тоже путешественник со стажем, побывала во многих странах мира. И в путешествиях всегда предпочитаю знакомиться и общаться с местными, ведь это - самый лучший способ узнать новое место, другую культуру, людей. И часто завязывается не просто знакомство, а настоящая дружба. Благодаря таким знакомствам, вы можете увидеть удивительные места, где не бывают туристы.

Так у нас в гостях оказался наш друг из Азии, и побывал у всех наших друзей, как переходящий кубок. Он впервые в жизни увидел снег, побывал в русской бане, встал на лыжи и сноуборд. А я, благодаря своим друзьям, побывала в настоящем клубничном раю в индийской деревне в горах, где снимаются болливудские фильмы, в лучшей чебуречной во всем Тбилиси (и, пожалуй, даже в мире), в маленьком бакинском ресторане в подвальчике, где готовят самый вкусный плов, в делийском отеле для военных, где на ресепшене вскочил с места двухметровый полицейский, приложив ладонь к виску вместо приветствия, и много еще в каких местах, которые могут показать только местные… Здорово же?



Но путешествовать у меня не получается так часто, как хочется. Поэтому я решила – раз я не могу часто ездить по миру, пусть мир едет в гости ко мне – и стала показывать город гостям, чтобы они увидели Казань глазами местного жителя, и также полюбили наш город.

Ведь Казань – это не только Кремль и Баумана. Я каждый день открываю для себя незнакомые уголки Казани и узнаю что-то новое. Вот знали ли вы, например, что Казань - одно из значимых мест в православном мире, поскольку именно в Казани находится одно из мест явления Божией Матери? А что в мечети Кул Шариф написано имя Иисуса Христа? А что пешеходная тропинка через сквер у Пирамиды – это древняя улица? Как часто казанцы восклицают на экскурсии: «А я ведь здесь каждый день мимо на работу прохожу и не знал ничего»...

Вырвитесь из круговорота будней, взгляните на Казань другими глазами, берите друзей, родных и отправляйтесь гулять по казанским улочкам и паркам. Стоит только свернуть с протоптанных дорожек, и вам откроются новые, удивительные места.

И сегодня я хочу поделиться с вами моими любимыми местами в Казани:

1. Казанский Кремль, как бы это банально ни звучало. Место силы. Величие и покой. Люблю побродить вдоль Кремлевских стен.

2. Парк Черное озеро – посидеть на лавочке, глядя на Александровский Пассаж – на мой взгляд, одно из самых красивых зданий в Казани.

3. Деревянные домики улицы Волкова и близлежащих улиц.

4. Зилантов монастырь на холме, где по легенде жил крылатый змей Зилант. Кстати, в переводе с татарского Елан тау - змеиная гора

5. Заброшки Кировского района – да, треш, да, часто в ужасном состоянии, но это все такое настоящее, не новодел, и каждый кирпичик помнит те давние времена.

А какие ваши любимые места в Казани? Поделитесь в комментариях