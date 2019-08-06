Казань сегодня:запрет спиртного и арест подозреваемого в убийстве девочки

В КАЗАНИ АРЕСТОВАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ 9-МЕСЯЧНОЙ ДЕВОЧКИ

В Казани суд сегодня арестовал 48-летнего Олега Елизарова, которого подозревают в жестоком убийстве девятимесячной девочки, об этом стало известно на заседании суда.

Напомним, 5 августа подозреваемый пришел в гости к матери ребенка. Женщина попросила его посидеть с дочерью, пока она сходит в магазин. В это время девочка начала плакать, и мужчина избил ее.

Через несколько часов она скончалась от черепно-мозговой травмы, мужчина скрылся. Подозреваемого задержали спустя несколько часов.

В ТАТАРСТАНЕ В ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ СЕТИ МАГАЗИНОВ ЗАПРЕТИЛИ ПРОДАЖУ СПИРТНОГО

В Татарстане запретили продажу крепкого алкоголя во всех магазинах торговой сети «Пятерочка», такое распоряжение было вынесено Госалкогольинспекцией РТ. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Решение о запрете было принято после продажи алкоголя несовершеннолетнему, в документе говорится о приостановлении с 9 августа лицензии на розничную продажу алкоголя.

Сотрудникам ведомства поручено снять остатки алкогольной продукции с прилавков супермаркетов.

ProKazan.ru направил запрос в Госалкогольинспекцию РТ и сеть магазинов "Пятерочка".

ШАЙМИЕВ РАССКАЗАЛ, КАК ПУТИН ПОДАРИЛ ЕМУ ЧАСЫ С РУКИ ПРИ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ

Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой он подарил ему часы со своей руки, а также о том, какие договоренности они обсуждали перед тем, как его выбрали президентом, об этом сообщает РИА Новости.

Встреча с Путиным у Шаймиева состоялась 9 июля 1999 года, когда тот приехал в Татарстан для назначения нового руководителя ФСБ по региону.

- Был хороший летний день. Мы выехали на природу, у нас была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай. Поговорить нам в тот момент было о чем. Все, конечно, сводилось в основном к тому, какая обстановка в России, как дальше будет развиваться страна. Всех нас тогда это занимало больше всего, - рассказал Шаймиев.

Госсоветник РТ рассказал, что при прощании он подарил Путину командирские часы Чистопольского завода, а он снял свои часы и подарил их Шаймиеву.

В КАЗАНИ СКОНЧАЛСЯ ОДИН ИЗ ДУХОВНЫХ ЛИДЕРОВ

В Казани скончался 61-летний духовник кряшенских приходов Татарстанской митрополии протоиерей Павел Павлов. Об этом сообщается на сайте митрополии.

Известно, что последние месяцы отец Павел страдал от онкологии.

В 1989 году Павел Павлов отслужил первую в современной истории Поволжья литургию на кряшенском языке, все последние годы он был настоятелем Тихвинской церкви.

В КАЗАНИ НАШЛИ СКЛАД С НЕСКОЛЬКИМИ ТЫСЯЧАМИ ЛИТРОВ НЕЛЕГАЛЬНОГО ПИВА

В Казани сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями нашли в складе по улице Тихорецкая несколько тысяч литров пива без соответствующих документов, об этом ProKazan.ru узнал сегодня из соответствующих служб.

Спецоперация сотрудников ОЭБиПК совместно с сотрудниками Госалкогольинспекции прошла 5 августа.

- Всего было обнаружено около 4 500 литров пива в стеклянных бутылках объемом 0,5 и 1,5 литра. Сейчас продукция направлена на экспертизу, - сообщили порталу.

По завершению экспертизы может быть возбуждено уголовное дело по статье "Производство, сбыт, хранение или реализация товаров, не отвечающих требованиям безопасности".