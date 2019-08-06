Синоптики сообщили, какая погода будет в Татарстане на следующей неделе

В Татарстан придет циклон, из-за чего на следующей неделе ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре по РТ.

Влияние циклона начнет ощущаться 11 августа, в республике ожидаются дожди, минимальные температуры воздуха ночью составят от +9 до +14 градусов, днем от +12 до +17 градусов.

12 августа ожидаются небольшие дожди и сильный северо-западный ветер порывами до 15−20 м/с. Днем будет не выше +16 градусов. 13 и 14 августа, согласно предварительному прогнозу синоптиков, местами также пройдут небольшие осадки, днем будет около +14... +19 градусов.