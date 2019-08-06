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«Краски», «Великий Болгар» И ещё 5 вариантов, чем заняться в выходные казанцам?

Cегодня, 13:28 30 0
Артур Кортес
Prokazan подготовил досуг для казанцев

О, да  мой друг, конец рабочей недели, и в твоём распоряжении целых 2 дня выходных. Сталкивались ли вы с такой проблемой, когда за окном серое небо, и мозг работает очень медленно. А в это время, ваша вторая половинка спрашивает вас “Чем займемся в эти выходные?”, а у вас абсолютно пустая голова, вид из окна угнетает, поэтому предложить даже нечего. В итоге вы на 2 дня остаётесь дома.

И пускай за окнами неброский мир, повода отказывать себе в удовольствии, у нас нет. Закрыться в квартире с едой перед “зомбоящиком” в унылую погоду – это тоже отдых, но вряд ли в начале недели вы будете заряжены энергией, интересными историями, и новыми фото в ленте instagram.

Мы подготовили для вас 7 способов, как можно отлично провести свои выходные. Будет круто, если среди вас найдётся тот, кто сможет выполнить все 7 вариантов, слабо? Мы не будем выставлять их в какой-то личный или логический топ, потому что каждому своё. Вам просто нужно выбрать что-то для себя. И так, “Операция выходной”. Приступим!

Поездка в Свияжск

Скорее всего, вы там были, и не раз. Возможно, вы решите, что в такую погоду там делать нечего, но это не так. Стоит отметить, что в выходные Град Остров Свияжск живёт несколько иначе. В эти дни там большое количество активностей и ярмарок. Другими словами с досугом там порядок. Более того, так как большинство людей – это визуалы,  пейзажи с видом на бескрайние реки не оставят вас равнодушными, даже в пасмурную погоду. Свияжск настолько сильно пропитан историей, что для некоторых этот остров является определенным местом силы, которые не мешало бы восполнить перед рабочими буднями.

Кино

Киноафиша на эти выходные, как всегда, очень богата классными картинами, и тут, как говорится, на вкус и цвет. Тем не менее, стоит отметить несколько кассовых фильмов, которые пользуются сейчас большой популярностью среди "киноманов".

Помните, если вы хотите сэкономить бюджет, не спите долго и отправляйтесь на утренние сеансы.

Шопинг 

Чем же ещё прекрасен август? Правильный ответ – распродажами. В каждом ТЦ нашего города висят огромные постеры с надписью SALE, которые так и манят. Если вы собираетесь обновить гардероб или приобрести что-то в дом, не теряйте время и отправляйтесь за покупками. Во-первых -  это хорошее времяпрепровождение. Во-вторых, вы обзаведётесь обновками по выгодной цене. Подумайте, что бы вы хотели приобрести на данный момент. Но шопинг часто предусматривает побочный эффект, к которому нужно быть готовым. Когда вернувшись домой с пакетами и широкой улыбкой на лице, вы поймёте, что скупили практически всё, кроме тех вещей, которые изначально планировали.

Фотосессия 

А почему бы и нет? Выбрать красивую локацию, хорошего фотографа, и вот ваш день уже наполнен эмоциями и яркими снимками. Благо фотостудий и фотографов сейчас большое количество. В целом, подбор локации, фотографа, идеи, образов, и сама съемка отнимет у вас достаточное время. А значит фотосессию можно считать полноценным мероприятием для вашего выходного досуга. А если вы отправляетесь фотографироваться со своей второй половинкой, то это ещё веселее. Потом только будете спорить, кто первый выложит ту или иную фотку в ленту.

Фестиваль Силовых видов спорта 

Это бесплатное мероприятие, для всех любителей спорта и людей, которые больше наблюдатели, чем спортсмены. Среди профессионалов и любителей пройдут соревнования по армрестлингу, мас-рестлингу и силовому экстриму. Мероприятие будет проходить в парке Горького, и завершить его можно будет прекрасной прогулкой. Начало в 10:00

Концерт группы "Краски"

Давно не были на концертах? 11 августа в 19:00 состоится концерт одной из самых известных команд нулевых - группы "Краски". Концерт пройдёт в Парке Кырлай! Вход свободный, а это значит, что вы сможете посетить выступление и зажигать под суперхиты совершенно бесплатно! Вместе с большой толпой будете петь известные хиты "Старший брат", "Бандит", "Сегодня к маме", "Оранжевое солнце" .  Само собой – эта тусовка исключительно для любителей  подобной музыки и желающих немного поностальгировать. Любителям современного “тррря” и “поу-поу”,  там скорее всего делать нечего.

Фестиваль Средневекового боя “Великий Болгар”

Это невероятно масштабное мероприятие, которое подобно машине времени отправляет тебя во времена рыцарских турниров и культа XIV-XV веков. На протяжении двух дней фестиваля на разных площадках будут проходить рыцарские одиночные сражения, лучные и конные турниры, а также массовые бои – бугурты. Кстати,  рыцари там бьются по-настоящему. Огромное количество активностей просто не позволит вам остаться без дела, и уверяем, посетив фестиваль вы не пожалеете об этом. Проходить мероприятие будет в Булгаре с 10-11 августа, начало в 10:00. Вход 400 р, детям 200 р.


Если вы заметили, на большинство из этих мероприятий деньги вам практически не понадобятся, было бы желание. Поэтому не грешите на погоду, из-за которой вы остались без лета  и создавайте этот сезон для себя. У вас ещё есть время раскачать этот август яркими событиями.

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