«Ак Барс» забросил пару шайб «Салавату Юлаеву» и выиграл зеленое дерби

«Ак Барс» 8 августа одержал первую победу на Кубке президента Казахстана – команда Дмитрия Квартальнова со счётом 2:1 обыграла уфимский «Салават Юлаев».
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 9 августа в 12:00 против нижнекамского «Нефтехимика».
«Ак Барс» 8 августа одержал первую победу на Кубке президента Казахстана – команда Дмитрия Квартальнова со счётом 2:1 обыграла уфимский «Салават Юлаев».
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 9 августа в 12:00 против нижнекамского «Нефтехимика».
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