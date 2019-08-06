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В Казани лишенный водительских прав мужчина арендовал авто из «Яндекс.Драйва»

Cегодня, 11:29 96 2 Автор: prokazan.ru

В Казани лишенный водительских прав мужчина смог взять в аренду машину сервиса «Яндекс.Драйв», его удалось установить в ходе проверки сотрудников ГИБДД, сообщили в дорожной инспекции.

В ходе проверки водители каршеринговых авто допустили 17 нарушений ПДД, так, один из пользователей сервиса ехал за рулем, будучи лишенным водительских прав с 2018 года. Выяснилось, что он не сдал документ, таким образом, он прервал срок лишения и использовал права для регистрации в сервисе «Яндекс.Драйв».

- Данный автомобиль был эвакуирован и помещён на специализированную стоянку, - отметили в ГИБДД.

Два водителя каршеринговых авто везли детей без детского удерживающего устройства, еще восемь оказались должниками по штрафам, четверо водителей ехали, не пристегнувшись ремнями безопасности.

Ранее сообщалось, что по данным инспекторов, за 1,5 месяца казанцы на арендных машинах совершили 52 ДТП, в двух случаях они скрылись с места ДТП. Еще в двух — управляли в состоянии алкогольного опьянения.

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комментарии

Горожанин
2
08 августа 2019
11:33
Видимо, дана установка кошмарить каршеринг. Владельцы такси лоббируют, сверху спускают задачи гайцам. Иначе постоянные проверки этих авто и частый негатив в СМИ не объяснить
Горожанин
1
08 августа 2019
11:35
Интересная маечка на фото у мужчины, лишенного прав. Недоразмыли?

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