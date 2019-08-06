В КФУ рассказали, как смотреть за августовским звездопадом

В КФУ рассказали, как смотреть за звездопадом в Татарстане, который можно будет наблюдать в две первые недели августа. По словам директора астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрия Нефедьева, пик придется на ночь с 12 на 13 августа.

- Изучая эволюцию и механизмы образования метеорных потоков, можно, например, прогнозировать, какие тела Солнечной системы в будущем станут разрушаться под воздействием Солнца и солнечного ветра, образуя облака метеорной пыли, - рассказал представитель КФУ.

Ночью с 12 на 13 августа ожидается до 100 метеоров в час, лучшим временем для наблюдений станет 2-3 часа ночи. Правда, помешать наблюдению могут близкая к полнолунию Луна и тучи.

Кстати



Ежегодный метеорный поток Персеиды получил название "Слезы Святого Лаврентия" в честь христианского святого мученика. Персеиды являются самым протяженным во времени и самым ярким метеорным потоком Земли, украшающим летнее небо.



Ежегодный "звездопад" персеид, когда Земля пересекает метеорный рой, продолжается почти месяц (с 17 июля по 24 августа), но пика достигает именно 12-13 августа.



В последней неделе июля и первой половине августа действуют еще пять метеорных потоков: Аквариды, Каприкорниды, Каппа Цигниды, Южные Дельта Аквариды, Альфа Каприкорниды, но они не такие мощные как Персеиды.



Метеорные потоки - это одно из немногих космических явлений, которое лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов маленькое поле зрения.