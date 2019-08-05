В Татарстане мужчина умер во время операции на детородном органе

В Пестречинском районе Татарстана 48-летний мужчина скончался во время операции на воспалившихся детородных органах, информацию из соцсетей подтвердил источник портала.

Предварительно, вечером 10 июня жителя одной из деревень района госпитализировали в ЦРБ из-за орхоэпидидимита - воспаления яичек.

- 15 июня в ходе операции по устранению причин заболевания мужчина скончался. 31 июля было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - сообщили порталу.

Ведется расследование.