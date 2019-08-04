В Татарстане ищут свидетелей смерти изнасилованной девушки, выкинутой из окна

В Нижнекамске ищут свидетелей смерти 16-летней студентки одного из колледжей, которая скончалась прошлой осенью после изнасилования, сообщает телеканал НТР.

Напомним, тело девушки нашли во дворе дома №43 на улице Корабельной 28 сентября, ее около полуночи скинули из окна квартиры. По данному факту возбуждено дело по статье "Убийство".

Были задержаны двое мужчин - 33-летний житель Удмуртии и 38-летний житель Армении, проживающий в Казани, в конце марта на них дополнительно завели дело по статье "Изнасилование", девушку перед убийством изнасиловали. Подозреваемые задержаны, но свою причастность к гибели студентки не признают.

- В настоящее время у нас есть достаточно доказательств вины задержанных, но существуют некоторые моменты, которые необходимо уточнить, - сообщил старший следователь СКР по РТ Шамиль Нугуманов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном ЧП, слышал крики или может видел сам момент падения девушки, просят позвонить по номеру 8 (986) 926-76-40.