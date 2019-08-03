В Казани легковушка влетела в «КАМАЗ»: водитель госпитализирован

В Казани автомобиль Suzuki протаранил «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на пересечении улиц Васильченко и Гагарина. Легковой автомобиль Suzuki двигался на большой скорости по улице Гагарина. У перекрестка с улицей Васильченко водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшемся грузовым автомобилем КАМАЗ, который ехал по улице Васильченко.

В результате пострадал водитель легковушки, его доставили в больницу с травмами рук и ног. Водитель грузовика не пострадал.