В РТ пассажирский автобус столкнулся с фурой: пострадали 11 человек

Вечером 2 августа в Елабужском районе произошло столкновение вахтового автобуса Hyundai с грузовиком Mercedes. В момент ДТП в салоне автобуса ехали 24 человека, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фотографии смятого от удара автобуса очевидцы выложили в соцсетях. Видно, что удар пришелся в правый борт. По предварительным данным, в аварии виноват водитель фуры, который выехал на дорогу с круговым движением, не пропустив автобус, который приближался по "кольцу".

В пресс-служба минздрава РТ рассказали, что семерых пострадавших после осмотра госпитализировали в Елабужскую ЦРБ. четырех человек отпустили на амбулаторное долечивание.