ProKazan.ru запускает авторские колонки казанских блогеров

С августа на портале ProKazan.ru будут выходить авторские колонки казанских блогеров. Они будут рассказывать о интересных местах нашего города, воспитании детей, красоте и моде, автомобилях и гаджетах, фильмах и книгах.

Открывает эту рубрику Сандра Митова - автор блога "Другие Прогулки", в котором она рассказывает о том, как делать необычные экскурсии для детей в разных местах Казани.

Что я здесь делаю?

Привет! Меня зовут Александра. Мне 27 лет. Я живу в Казани, закончила КНИТУ-КАИ им. Туполева по специальности связи с общественностью. Ну что, общественность, вот я до тебя и добралась.

Мне предложили вести здесь колонку. Я согласилась.

Так чем же я буду тебе полезна?

Я мама. Моего сына зовут Лука и ему 4 года. Я не та мама-блогер, у которой все идеально: кристально чистая квартира, игрушки разложены в алфавитном порядке, а ребёнок разговаривает на трёх языках и ходит на 7 кружков. Нет, это точно не про меня. Я скорее из тех мам, что пытаются собрать мусорку, которую разгрызла собака, в то время как каша намертво пригорела к кастрюле, а тебе как тридцать минут назад уже надо было выходить за сыном в сад.

Я не смотрю Камаровского и кто там ещё в этой банде? Мне больше по душе «Оранжевый - хит сезона», «Семь», «Гарри Поттер» и «Декстер». Но я глубоко убеждена, что дети - это огромная ответственность. Только от тебя зависит каким человеком он станет. Ещё у меня есть муж, он на 9 лет старше меня и он замечательный.

Я играла в КВН, выпускала коллекции нижнего белья, вела инстаграм-аккаунты, организовала свою Баттл рэп площадку, проводила фотодни, писала тексты всем подряд, снимала видеоролики, сейчас я делаю необычные экскурсии для детей по интересным местам Казани - @drugie_progulki . Как вы поняли, я могу все. И ты, тоже. Стоить только очень этого захотеть.

И вот тебе история для примера. Такие часто со мной происходят. Мама дала мне прозвище «Яхта-«Беда».

Я очень боюсь пчёл и бродячих собак. Рядом с моим домом лес, где мы обычно гуляем с моим псом - лабрадором Чарли.

У нас с мужем есть традиция, раз в год скалиться на четвереньках. Нет, мы не сумасшедшие. Нет, это не любовные игрища. Это уроки выживания. Сегодня настал мой черёд скалится.

Идём с Чарли по заснеженному лесу, который проходит около деревни. Деревня. Свой дом. Собака. Такая логическая цепочка. Я вижу вдалеке, за забором (ну как за забором, за редкими прутьями) 2 собаки, немного крупнее Чарли. Когда я всё поняла, сразу схватила сноускейт, дала волшебного пенделя Чарли и мы попытались быстро проскочить мимо.

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Только одна тропинка, свернёшь куда-нибудь, по пояс в снегу. Это точно. Я потом проверила.

Хорошо, что я оглядывалась, когда подпинывала Чарли. Несётся на нас сторожевой пёс с деревни, лает, скалится. Пытаюсь спрятать Чарли за себя, этот идиот рвётся играть. Овчарка напротив все ближе, играть явно не собирается, останавливаться и не думает. Единственной хорошей идеей на тот момент - замахнуться сноускейтом. Овчарка притормозила, остановилась. Я думала уйдёт. Не верно думала. Скалится и пытается напасть короткими прыжками. Чарли естественно рвётся, доска падает, я тоже, встаю на четвереньки и начинаю рычать.

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Просто представьте: пустой заснеженный лес, с одной стороны девочка в 55 кг скалится на четвереньках, с другой овчарка, в недоумении. Может вам покажется это забавным, мне в тот момент было не до смеха. Овчарка посмотрела на меня, скалится перестала, по-тихому, начала пятиться назад.

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Короче потом мы с Чарли бежали до дома ещё минут 15, постоянно оборачиваясь, по сугробам по пояс. Поверьте, ваше кардио в спорт зале ничто, по сравнению с бегством от овчарки по сугробам.

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В очередной раз я провалилась и сил уже совсем не было. Адреналин перестал действовать и я поняла как устала. И вот там, по пояс в снегу, без сил, я поняла, что я могу всё. Абсолютно все. Стоит только сильно захотеть. Хотеть можно ради детей, ради семьи, назло, вопреки, но лучше хотеть для себя. Может звучит эгоистически, но мы - самое главное что у нас есть. Я бы хотела, чтобы вы всегда держали это в голове.

А здесь я буду делиться с вами интересными местами Казани, болтать о воспитании и отношениях между мужчиной и женщиной, рекомендовать косметику, фильмы, кафе, бары, книги, выставки и фестивали. Хочу, чтобы эта колонка соединяла и объединяла творческих и идейных людей для хороших проектов.