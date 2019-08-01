Из Казани до острова-града Свияжск запустили автобусный маршрут

1 августа 2019 года в Зеленодольском районе запустили автобусный маршрут до Свияжска. Теперь попасть на остров-град стало легче. Прибыв на электричке на одноименную станцию туристы могут доехать до Свияжска на автобусе и посетить все шесть свияжских музеев — стоимость их посещения уже включена в билет, сообщает Kazancat.ru.

Раньше добраться до Свияжска можно было двумя путями: на автомобиле или на теплоходе. Можно было и на электричке, но приходилось ловить от станции попутку до острова. Новый автобусный маршрут существенно облегчит жизнь туристам, да и самим жителям Свияжска.

Пока на линии работает один автобус, рассчитанный на 52 пассажира. В день он будет совершать пять поездок. Приобрести билет можно будет в любой пригородной кассе за 450 рублей. В стоимость входят трансфер от железнодорожной станции «Свияжск» до острова-града и обратно, а также посещение всех шести музеев острова. Билеты на пригородные поезда в эту сумму не входят.