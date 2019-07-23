Пациентка из казанского хосписа провела весь день в компании тигренка

21-летняя пациентка казанского хосписа однажды поделилась с журналистами телеканала «Россия-1» своей мечтой — она хотела целый день провести в обществе настоящего тигренка. И вот недавно к Лейсан Сейтназаровой приехал известный воспитатель тигров. И приехал не один, пишет портал Kazancat.ru.

Девушке 21 год и большую часть своей жизни она борется с опухолью головного мозга, которую обнаружили, когда ей было всего 7 лет. За эти годы Лейсан перенесла несколько операций, химиотерапию. Но несмотря на тяжелую болезнь, девушка продолжает вести активный образ жизни. Совсем недавно у нее появилась мечта — провести весь день с тигренком.

И мечта сбылась! В гости к Лейсан из Москвы с тигренком Лилу приехал настоящий воспитатель тигров – Михаил Зарецкий.

— Месяц назад ни о чем не догадывающийся я, сижу в бане. Раздаётся звонок и взволнованный репортер предлагает мне с Лилу, завтра утром, оказаться в Казани, — рассказывает Михаил. — Ок, бросил баню, пошел собираться..Есть девочка, которая очень мечтает увидеть тигренка и прикоснуться к нему. Девочка тяжело больна.

Лейсан покормила еще совсем маленького полосатого котенка из бутылочки и провела с ним весь день.

— Сложно, трудно, тяжело, больно!!! — позже напишет Михаил Зарецкий. — С того дня мой мир перевернулся и теперь у меня появилась мечта. Я хочу чтобы Ляйсан приехала ко мне в гости, хочу чтобы пошла на поправку, чтобы лечение помогло!!! Переписываюсь и общаюсь с ней почти каждый день, как и обещал.