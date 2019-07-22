В Татарстане предложили вернуть в школы обязательное изучение татарского языка

Лидер местного отделения «Справедливой России» заявила, что намерена вернуть обязательное изучение татарского языка в школах, сообщает Tatcenter.

- Один из важнейших пунктов предвыборной программы „Справедливой России“ — обязательное изучение татарского языка? - заявила Рушания Бильгильдеева. - Национальный язык — это культурный код народа. Как можно от него отказываться?! Причем добровольно.

По словам Бильгильдеевой, в случае избрания в Госсовет РТ шестого созыва партия «будет отстаивать возможность изучения татарского языка.

Напомним, летом прошлого года Госдума приняла законопроект, согласно которому русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.