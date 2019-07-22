В Татарстане предложили вернуть в школы обязательное изучение татарского языка

Лидер местного отделения «Справедливой России» заявила, что намерена вернуть обязательное изучение татарского языка в школах, сообщает Tatcenter.
- Один из важнейших пунктов предвыборной программы „Справедливой России“ — обязательное изучение татарского языка? - заявила Рушания Бильгильдеева. - Национальный язык — это культурный код народа. Как можно от него отказываться?! Причем добровольно.
По словам Бильгильдеевой, в случае избрания в Госсовет РТ шестого созыва партия «будет отстаивать возможность изучения татарского языка.
Напомним, летом прошлого года Госдума приняла законопроект, согласно которому русский язык будут изучать все, как государственный язык, а родной язык будет выбираться по заявлению родителей школьников.
комментарии
А лучше всего добиться свободы и иметь народу свое государство со своим языком, культурой, историей и традициями, тогда таких вопросов даже стоять не будет как на каком языке Татарам обучаться и жить у себя в стране.
Народ без своей страны это не народ
П.С.
На счет того что не поможет тебе после этого уже даже врачь это стопудово так
П.С.
На счет того что не поможет тебе после этого уже даже врачь это стопудово так