Казань сегодня: хаски со стрелой в груди, пожар в речпорту и отпуск Минниханова

ПОД КАЗАНЬЮ ЖИВОДЕР ВЫСТРЕЛИЛ В ХАСКИ ИЗ АРБАЛЕТА

Под Казанью - в поселке Куюки - неизвестный выстрелил из арбалета в хаски. Стрела пробила несчастное животное насквозь. Неравнодушные люди отвезли собаку в ветклинику, где ей сделали экстренную операцию, но спасти животное не удалось.

Хозяин собаки в шоке от случившегося и намерен наказать обидчика, объявив вознаграждение за любую информацию о нем.

ПРЕЗИДЕНТ ТАТАРСТАНА РЕШИЛ НА ПАРУ НЕДЕЛЬ ОТДОХНУТЬ ОТ РАБОТЫ

Президент Татарстана Рустам Минниханов ушел в отпуск. Информация об этом появилась на официальном сайте президента республики.

Отпуск продлится с 20 июля по 3 августа. Где его проведет глава республики, не уточняется.

В ТАТАРСТАНЕ МУЖЧИНА ЗАСТРЯЛ НА ДЕРЕВЕ, СПАСАЯ КОТА

В Нижнекамске мужчина застрял на дереве, спасая кота. Инцидент произошел днем 20 июля во дворе дома по проспекту Химиков, сообщает телеканал «НТР».

Кот забрался на дерево и не смог спуститься. Тогда местный житель решил помочь ему. Он полез за животным, которое к тому моменту поднялось на высоту четвертого этажа.

УФИМСКИЙ КАРИКАТУРИСТ СНОВА ВЫСМЕЯЛ ТАТАРСТАНЦЕВ, ДОСТАЛОСЬ И ПРЕЗИДЕНТУ РТ

Карикатурист Камиль Бузыкаев опубликовал новый рисунок на своей странице в соцсетях. На этот раз он высмеял ситуацию с требованием татарстанских активистов изменить финал «Анны Карениной».

Поводом для карикатуры послужили казанские активисты из движения "Позитивный Татарстан". Они посмотрели иммерсивный спектакль «Анна Каренина» и возмутились финалом, в котором увидели пропаганду суицида и измены.