На Мамадышском тракте сняли на видео бегающего по дороге быка

В Казани на Мамадышском тракте сняли на видео бегающего среди автомобилей быка, зпись появилась сегодня утром в Сети.
Бык выбежал на оживленную дорогу, где начал бегать между едущими автомобилями, потом он пересек проезжую часть и убежал к обочине.
В Казани на Мамадышском тракте сняли на видео бегающего среди автомобилей быка, зпись появилась сегодня утром в Сети.
Бык выбежал на оживленную дорогу, где начал бегать между едущими автомобилями, потом он пересек проезжую часть и убежал к обочине.
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