На Мамадышском тракте сняли на видео бегающего по дороге быка

В Казани на Мамадышском тракте сняли на видео бегающего среди автомобилей быка, зпись появилась сегодня утром в Сети.

Бык выбежал на оживленную дорогу, где начал бегать между едущими автомобилями, потом он пересек проезжую часть и убежал к обочине.