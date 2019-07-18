В Сети появился пародийный ролик о выборах в Госсовет РТ в стиле «Хранителей»

В Интернете появилось пародийное видео, посвященное выборам в Госсовет РТ, оно сделано на основе трейлера к голливудском фильму "Хранители".

В ролике в разных ролях появились депутат КПРФ Артем Прокофьев, который сломал дверь кабинета в здании республиканского парламента, а после выбросил из окна председателя рескома КПРФ Хафиза Миргалимова.

Также в разных ролях в ролике показаны спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, гендиректор телеканала ТНВ Ильшат Аминов и другие политики из Татарстана.

Фильм «Хранители» по одноименному графическому роману Алана Мура вышел в 2009 году. Оригинальный графический роман Алана Мура выходил в 86-87 годах XX века. Его персонажами были Хранители — костюмированные герои, которые взялись охранять порядок в мире. В романе писатель переосмыслял стереотипы из классических супергероических комиксов. Его персонажи были скорее антигероями и обладали массой отрицательных черт. Они также не были наделены сверхъестественными способностями. Единственным исключением из этого правила был Доктор Манхэттен.